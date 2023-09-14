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Тайник с сигаретами в вагоне-цистерне обнаружили таможенники в Пыталовском районе

Сотрудники таможенного поста в железнодорожном пункте пропуска Скангали в Пыталовском районе выявили очередной тайник с сигаретами. Более двух тысяч пачек сигарет таможенники обнаружили в вагоне-цистерне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

При таможенном контроле состава поезда, следовавшего в Латвию, таможенники обнаружили конструктивные изменения одного из вагонов.

«В поперечных балках рамы вагона сотрудники выявили тайники для сокрытия товара. Таможенный досмотр показал, что в закрытых с помощью металлических "лючков" технологических отверстиях находится табачная продукция. Примечательно, что "лючки" были прикреплены с помощью магнитов, замазаны герметиком и покрашены под цвет балки вагона», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Скангали Виталий Пирогов.

Из технологических отверстий извлекли брикеты, обернутые полиэтиленовой пленкой. В брикетах обнаружено 2288 пачек белорусских сигарет. Предварительная стоимость незадекларированного и сокрытого от таможенного контроля товара превышает 270 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяли. Проводятся проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось о попытке контрабанды сигарет в железнодорожном пункте пропуска «Себеж».