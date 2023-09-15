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Трижды судимый пскович совершил очередное преступление украл инструменты и металлическую бочку

17.09.2023 15:23|ПсковКомментариев: 0

Трижды судимый пскович совершил очередное преступление украл инструменты и металлическую бочку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову поступило заявление от 59-летней местной жительницы. Помощь сотрудников полиции ей понадобилась в связи с кражей имущества из ее дома. Он расположен на улице Шоссейной. Женщина рассказала, что днем обнаружила разбитое стекло - через него злоумышленник и проник в постройку. Его добычей стала телевизионная приставка, инструменты и металлическая бочка.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, предположительно причастное к краже. Это местный житель 1984 года рождения, ранее пскович уже был трижды судим. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Теги: #происшествие #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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