Происшествия

Жителя Гдова задержали за кражу велосипеда

Мужчину 1986 года рождения задержали за кражу велосипеда в Гдове 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Патруль Росгвардии получил информацию, что около двух часов дня у дома по улице Ленинградской неизвестный открыто похитил велосипед.

В ходе поисковых мероприятий, через 20 минут после поступления информации, росгвардейцы задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.