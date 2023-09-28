Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

Банкноту с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 27 сентября в финансовом учреждении областного центра. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», - напомнили в УМВД.