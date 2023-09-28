Происшествия

В Псковской области перед судом предстанет мужчина за реабилитацию нацизма

46-летний житель Псковской области предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма в Сети (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в период с 5 по 7 мая 2022 года в социальной сети «Вконтакте» мужчина разместил три публикации, содержащие в себе признаки реабилитации нацизма, заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны. Обвиняемый в ходе следствия вину в содеянном полностью признал и раскаялся.

Расследованием уголовного дела занимался третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.