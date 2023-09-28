Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу шести бутылок водки

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 сентября около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога»

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1981 года рождения, который похитил из торгового зала 6 бутылок водки.