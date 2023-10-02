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Происшествия

Пропавшая в печорском лесу женщина вышла на звуковой сигнал пожарной машины

02.10.2023 09:36|ПсковКомментариев: 0

Женщина 1973 года рождения, которая 30 сентября пропала в лесном массиве вблизи деревни Мильдино Печорского района, вышла из леса на звуковой сигнал пожарного автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

На поиск женщины 30 сентября были направлены силы и средства 23-ей пожарно-спасательной части. По состоянию на 16:30 поиски завершили, женщина вышла на звуковой сигнал пожарного автомобиля.

Помимо этого, вблизи деревни Кулево Великолукского района проводились поиски мужчины 1983 года рождения, который 25 сентября покинул постоянное место жительства. Заявка на оказание помощи при проведении поисков гражданина поступила в МЧС от МО МВД РФ «Великолукский» 27 сентября. 

На данный момент сотрудники полиции отрабатывают различные версии происшествия. Как отметили в МЧС, привлечение сил и средств государственной пожарной службы и аварийно-спасательной службы будет организовано в случае необходимости.

Теги: #МЧС #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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