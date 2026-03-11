 
Происшествия

Чердак горел в доме в Великих Луках

Чердак горел в доме в Великих Луках 10 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 08:02 на улице Русакова в Великих Луках произошло возгорание в чердачном помещении жилого дома. Жилой дом закопчен по всей площади.

Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом и две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 10 специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день, в 17:51, на улице Литвиненко в Пустошке в неэксплуатируемом строении сгорела кровля по всей площади. Причина – предположительно поджог. Спасено неэксплуатируемое строение. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

