Происшествия

Эстонец незаконно пересек границу в Печорском районе в поисках лучшей жизни

Гражданина Эстонии задержали в Печорском районе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Псковские пограничники задержали иностранца после пересечения российско-эстонской границы. Об обнаружении подозрительного человека в приграничном районе сообщил на пограничную заставу бдительный местный житель.

В ходе опроса правонарушителя установлено, что в Россию он прибыл в поисках лучших условий жизни. Документы на право пересечения государственной границы у нарушителя отсутствовали, рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд в отношении иностранца избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Пограничное управление просит жителей приграничных районов информировать пограничников о выявлении в приграничье подозрительных и неизвестных лиц. Любая информация может помочь предотвратить противоправную деятельность на границе и обеспечить безопасность местных жителей», - подчеркнули в ведомстве.

Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам: