Происшествия

«Запах не самый лучший»: кучу выброшенной рыбы нашли в поле под Великими Луками

Кучу выброшенной рыбы обнаружили в поле за деревней Майкино Великолукского района в сторону Веретья. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«За Майкино в сторону Веретья устроен треш. Запах не самый лучший! Неужели нельзя правильно утилизировать свою рыбу?! А ещё табличка висит "Штраф за мусор". Или это не мусор?! Нам в деревне живности лесной только не хватает, которая выйдет на этот запах и "пир"», - прокомментировал автор фотографии.

Администрация района взяла ситуацию на контроль.

«Сегодня (2 октября - ред.) на вышеуказанное место будет осуществлен выезд сотрудников администрации Великолукского района, после чего виновные будут привлечены к административной ответственности», - ответил представитель муниципалитета в комментариях.