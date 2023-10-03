Происшествия

В Псковской области неизвестный выстрелил в мужчину, требуя вернуть долг

В Печорском районе неизвестный выстрелил в мужчину, требуя возврат долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что «неустановленное лицо» неоднократно требовало от потерпевшего вернуть деньги в сумме 20 тысяч рублей, после чего произвело выстрел из огнестрельного оружия в левую ногу мужчины. Потерпевший получил огнестрельное ранение голени.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по данному факту признано законным и обоснованным, подчеркнули в прокуратуре.

Санкция части 2 статьи 330 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.