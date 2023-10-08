Дерево повисло над дорогой на улице Кошевого в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Ветер повалил дерево недалеко от поворота на улицу Школьную.
Всего, по состоянию на утро 8 октября, в Пскове зафиксировали падение 55 деревьев и повреждение 22 автомобилей.
Информацию по поваленным деревьям или отключениям света можно передавать в единую диспетчерскую службу города Пскова по номеру 055. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию.