Двухэтажное здание горело на улице Шоссейной в Пскове 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
В ведомство о пожаре сообщили в 21.22. В двухэтажном здании в пристройке огонь повредил кровлю.
Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Само здание от огня удалось спасти.
В этот же день в 6.11 в деревне Руново
Новосокольнического района сгорела баня. По предварительной информации, причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал).
Спасти от огня удалось жилой дом.
7 октября в 11.16 в деревне Кретивля
Куньинского района сгорел жилой дом, в сарае огонь повредил кровлю.
Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования в доме. Другой жилой дом от огня спасли. .
А в 21.23 на улице Шоссейной в
Себеже выгорела баня. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Спасти от огня смогли сарай.
Кроме того, 6 октября в 14.58 баня горела в деревне Батурино Пустошкинского района. Огонь повредил кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти от огня смогли хозяйственную постройку.