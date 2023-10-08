Происшествия

Двухэтажное здание горело на улице Шоссейной в Пскове

Двухэтажное здание горело на улице Шоссейной в Пскове 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 21.22. В двухэтажном здании в пристройке огонь повредил кровлю.

Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Само здание от огня удалось спасти.

В этот же день в 6.11 в деревне Руново

Новосокольнического района сгорела баня. По предварительной информации, причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал).

Спасти от огня удалось жилой дом.

7 октября в 11.16 в деревне Кретивля

Куньинского района сгорел жилой дом, в сарае огонь повредил кровлю.

Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования в доме. Другой жилой дом от огня спасли. .

А в 21.23 на улице Шоссейной в

Себеже выгорела баня. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Спасти от огня смогли сарай.

Кроме того, 6 октября в 14.58 баня горела в деревне Батурино Пустошкинского района. Огонь повредил кровлю. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти от огня смогли хозяйственную постройку.