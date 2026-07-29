Мужчина похитил цветные металлы с дорогостоящих станков в Локне

Сотрудники отделения полиции «Локнянское» раскрыли ранее совершенную с предприятия кражу технического оборудования на крупную сумму, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В поселке Локня в начале июля текущего года из помещения склада одного из предприятий было похищено различное техническое оборудование. Причиненный ущерб предварительно оценивается на сумму около 900 тысяч рублей.

Сотрудники отделения полиции «Локнянское», получив сообщение о произошедшем, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель 1980 года рождения. По версии следствия, этот мужчина проник на склад, разукомплектовал дорогостоящие станки, сняв детали из цветного металла. Похищенное он вывез на своем мотоблоке с прицепом, а затем сбыл его в Великих Луках. Злоумышленник дал признательные показания.

В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.