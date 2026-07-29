 
Происшествия

Более 100 тысяч рублей заплатит псковская «управляйка» за мертвых птиц и опарышей в вентиляции дома

0

Более 100 тысяч рублей взыскал суд с управляющей компании в пользу псковички за некачественное оказание услуг по обслуживанию общедомового имущества в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка № 41 города Пскова рассмотрел гражданское дело по иску к ООО УО «Управление районом №15» о взыскании компенсации расходов, понесенных вследствие некачественного оказания услуг, компенсации морального вреда, взыскании неустойки, штрафа.

Требования истца обоснованы тем, что в вентиляционной трубе ее квартиры были обнаружены погибшие птицы, с процессами биологического разложения и червями (опарышами), которые проникали внутрь помещения кухни. Ее незамедлительное обращение в управляющую организацию об устранении вышеназванных последствий было оставлено без удовлетворения. В связи с чем женщина обратилась в службу дезинфекции, а также клининговую службу, которыми были оказаны услуги по очистки вентканала и дезинфекции квартиры.

С направленной истцом во внесудебном порядке претензией о компенсации понесенных расходов и взыскании морального вреда ООО УО «Управление районом №15» было согласно только в части возмещения расходов.

Мировой судья, исследовав материалы дела, заслушав объяснения сторон, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований Симаковой, взыскав в ее пользу с ООО УО «Управление районом №15» расходы, затраченные на дезинфекцию квартиры и клининговые услуги, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026