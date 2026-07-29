Два подростка из Пскова получили условные сроки за открытое хищение iPhone

Два жителя Пскова осуждены за хищение мобильного телефона у их общего знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре областного центра.

Псковский городской суд 9 июля рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетних, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в июле 2025 года двое друзей договорились о краже понравившегося им мобильного телефона марки iPhone у своего общего несовершеннолетнего знакомого. Они подкараулили хозяина дорогостоящего телефона в безлюдном месте. Пока один из злоумышленников отвлекал внимание несовершеннолетнего, второй подбежал сзади, выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Однако подсудимые не учли факт хорошей физической подготовки потерпевшего, поскольку последний догнал вора и забрал свой гаджет.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимых и их несовершеннолетний возраст, суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому подсудимому. Приговор суда вступил в законную силу.