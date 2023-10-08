Происшествия

Безработная псковичка фиктивно поставила на миграционный учет иностранца

Жителей Псковского, Дедовичского, Дновского и Стругокрасненского районов подозревают в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае в Псковском районе безработная псковичка 1964 года рождения фиктивно поставила на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело.

В Дедовичском районе 32-летний местный житель фиктивно зарегистрировал двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

А житель города Дно, мужчина 1966 года рождения, в октябре текущего года фиктивно зарегистрировал на территории Дновского района россиянина без фактического его пребывания по месту регистрации.

В одной из деревень Стругокрасненского района местная жительница 1965 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Узбекистан.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.