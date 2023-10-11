Происшествия

Подростка будут судить в Пскове за кражу денег с банковского счета

17-летний подросток предстанет перед судом в Пскове по обвинению в краже денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, днем 30 мая обвиняемый на одной из улиц города Пскова обнаружил утерянную потерпевшей банковскую карту, после чего совершил в одном из торговых центров города ряд покупок за счет средств, имеющихся на найденной им банковской карте.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, причиненный им материальный ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения альтернативная и предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовная ответственность по указанной статье УК РФ наступает с 14 лет.