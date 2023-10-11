Происшествия

Около семи миллионов рублей похитили мошенники у доверчивых псковичей

В Псковской области вновь отмечены факты дистанционного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб достиг в совокупности около семи миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Великолукского, Палкинского, Красногородского и Опочецкого районов позвонили неизвестные лица. И путем разнообразных уловок завладели их денежными средствами. В частности, звонившие сообщили отдельным пожилым собеседникам, что их родственники за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем финансовых вливаний. Представители старшего поколения поддались на это ухищрение и передали деньги прибывшим к ним по месту жительства курьерам.

Других своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили «искателям быстрых денег» дополнительный заработок на биржевой интернет-платформе. А некоторые горожане безуспешно искали в Интернете возможности оказания им услуг интимного характера, что завершилось для них серьезными финансовыми потерями.

Не обошлось и без ставшего очень распространенным способа мошенничества, когда граждан лишают сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Отмечаются также тревожные факты неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личным кабинетам пользователей сайта «Госусуг», отметили в ведомстве.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, и учащиеся, потеряли в общей сложности около 7 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.