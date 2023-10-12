Происшествия

Спасателям удалось найти заблудившегося в печорском лесу пожилого мужчину

Мужчину 1949 года рождения, который 11 октября пропал в лесном массиве вблизи Борщевицы Печорского района, нашли силами поисково-спасательного отряда города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи при проведении поисков потерявшегося в лесу мужчины поступила от МО МВД России «Печорский» 11 октября.

Для проведения поисковых работ привлекались силы и средства поисково-спасательного города Пскова (4 человека, 1 единица техники). Мужчину обнаружили в тот же день.