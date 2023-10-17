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Происшествия

Четырех нетрезвых водителей выявили в Псковской области

17.10.2023 21:20|ПсковКомментариев: 1

Инспекторы ДПС выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Пскове, Стругах Красных, Дедовичском и Псковском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове днем 14 октября у дома по улице Алтаева дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль BMW. Выяснилось, что машиной управлял 42-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Псковском районе вечером 14 октября по дороге Псков – Кислово – Палкино на автомашине Renault ехал нетрезвый пскович 1987 года рождения.

В деревне Дубишно Дедовичского района 13 октября полицейские остановили для проверки автомашину Nissan. Оказалось, что за рулем автомобиля был нетрезвый житель Дедовичского района 1967 года рождения. А в поселке Струги Красные 13 октября полицейские выявили 25-летнего нетрезвого мотоциклиста. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #происшествие #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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