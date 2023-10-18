Происшествия

Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи великолукской деревни

Артиллерийский снаряд калибра 105 мм нашли вблизи деревни Фотьево Великолукского района 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).