Происшествия

Великолукский дорожник почувствовал себя плохо на работе и умер в больнице

Сотрудник дорожной организации почувствовал себя плохо на работе и скончался в больнице в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«57-летний дорожный рабочий почувствовал себя плохо, у него перекосилась левая сторона лица. Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в медицинское учреждение, где он позже скончался», - рассказали в инспекции.

Проводится расследование несчастного случая.

Ранее в последних трагических случаях на рабочем месте в Псковской области и нюансах трудового законодательства разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.