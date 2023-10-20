Происшествия

Двое псковичей украли сумку с деньгами у работницы магазина

Сотрудники псковской полиции установили подозреваемых в краже сумки с деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре утром 20 октября из подсобного помещения магазина по Октябрьскому проспекту похитили женскую сумку с деньгами, принадлежащими одной из работниц магазина. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух неработающих и ранее судимых псковичей 1973 и 1991 годов рождения, которых подозревают в совершении этой кражи.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Похищенную сумку с деньгами обнаружили и изъяли. Ведется следствие.