Происшествия

Свыше 25 псковичей смертельно отравились с начала года

142 острых отравления зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев, показатель составил 24,2 на 100 тысяч населения, что на 6,2 % меньше аналогичного периода 2022 года (158 отравлений, показатель – 25,8). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Среди мужчин зарегистрировано 79 отравлений, среди женщин - 63 (55,6 % и 44,4 % соответственно). Наибольше количество отравлений было лекарственными препаратами (41,6%), другими мониторируемыми видами (28,9%), спиртсодержащей продукцией (16,9%), наркотическими веществами (12%) и пищевыми продуктами (0,7%).

Отравления курительными смесями среди населения не зарегистрированы. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечается снижение уровня отравлений спиртсодержащей продукцией, незначительный рост отравлений лекарственными препаратами.

Среди детей до 14 лет зарегистрировали 28 отравлений, показатель составил 31,0 на 100 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 6,6 % . Основной причиной отравлений послужил ошибочный прием лекарственных препаратов (46,4 %).

Каждый пятый случай отравлений, зарегистрированных за 9 месяцев 2023 года, закончился летальным исходом. Всего 29, показатель 4,9 на 100 тысяч населения, что на уровне аналогичного периода 2022 года (30, показатель 4,9 на 100 тыс. населения).

Наиболее частая причина летальных исходов – отравление спиртсодержащей продукцией, зарегистрировано 17 летальных исходов (58,6 %), на втором месте при отравлении наркотическими веществами - 11 (7,8 %), на третьем - другими мониторируемыми видами – 1 (3,5 %). При отравлении лекарственными препаратами, пищевыми продуктами летальные исходы не зарегистрированы.

Структура отравлений в разрезе социальных групп:

безработные – 51 человек (35,9 %),

работающее население – 41 человек (28,9 %),

неорганизованные дети – 21 человек (14,8 %),

пенсионеры – 17 человек (12,0 %),

школьники – 6 человек (4,2 %),

учащиеся (средне-профессиональных училищ, техникумов, ВУЗов) - 4 человека (2,8 %),

дети, посещающие ДДУ - 2 человека (1,4 %).

Структура отравлений в разрезе возрастных групп:

26-39 лет – 34 человека (23,9 %),

40-49 лет – 29 человек (20,4 %);

0-6 лет – 23 человека (16,2 %);

60 лет и старше – 22 человека (15,5 %);

18-25 лет – 17 человек (12,0 %);

50-59 лет – 11 человек (7,8 %);

7-17 лет – 6 человек (4,2 %).

Структура обстоятельств отравления: