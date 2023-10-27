Свыше 25 псковичей смертельно отравились с начала года

142 острых отравления зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев, показатель составил 24,2 на 100 тысяч населения, что на 6,2 % меньше аналогичного периода 2022 года (158 отравлений, показатель – 25,8). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Среди мужчин зарегистрировано 79 отравлений, среди женщин - 63 (55,6 % и 44,4 % соответственно). Наибольше количество отравлений было лекарственными препаратами (41,6%), другими мониторируемыми видами (28,9%), спиртсодержащей продукцией (16,9%), наркотическими веществами (12%) и пищевыми продуктами (0,7%).
Отравления курительными смесями среди населения не зарегистрированы. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечается снижение уровня отравлений спиртсодержащей продукцией, незначительный рост отравлений лекарственными препаратами.
Среди детей до 14 лет зарегистрировали 28 отравлений, показатель составил 31,0 на 100 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 6,6 % . Основной причиной отравлений послужил ошибочный прием лекарственных препаратов (46,4 %).
Наиболее частая причина летальных исходов – отравление спиртсодержащей продукцией, зарегистрировано 17 летальных исходов (58,6 %), на втором месте при отравлении наркотическими веществами - 11 (7,8 %), на третьем - другими мониторируемыми видами – 1 (3,5 %). При отравлении лекарственными препаратами, пищевыми продуктами летальные исходы не зарегистрированы.
Структура отравлений в разрезе социальных групп:
Структура отравлений в разрезе возрастных групп:
Структура обстоятельств отравления: