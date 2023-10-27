Происшествия

Очевидцев смерти мужчины на дороге разыскивают псковские полицейские

Очевидцев смерти мужчины на 4-ом километре автомобильной дороги Псков - Ваулино - Торошино разыскивают полицейские, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в областном центре 14 октября около 22:36 минут на проезжей части обнаружен труп мужчины 1955 года рождения.

Обстоятельства смерти этого гражданина в настоящее время устанавливаются, в связи с чем очевидцев произошедшего просят помочь органам предварительного следствия и позвонить по телефонам: 8 (8112) 593-327 или 8-977-574-30-87.

Лица, располагающие информацией о произошедшем, могут также обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции А. А. Михайловой, или в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 8 (8112) 676-872.