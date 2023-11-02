Происшествия

Сотрудники ГИБДД помогли псковичке найти пропавшего 8-летнего сына

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области нашли восьмилетнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Днем сотрудники Госавтоинспекции вблизи деревни Неёлово Псковского района остановили автомобиль под управлением женщины, которая явно нервничала за рулем. В разговоре с полицейским местная жительница сообщила, что ищет восьмилетнего сына Матвея - он не вернулся домой из школы. Именно в этот день ребенок впервые должен был самостоятельно прийти после уроков домой, так как живет практически напротив образовательного учреждения. На тот момент прошло уже более часа, а сын так и не появился дома. Обеспокоенная женщина самостоятельно оправилась на поиски Матвея, но найти мальчика не смогла.

Инспектор ДПС взвода номер 1 ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Вадим Резинко и стажер по должности инспектора ДПС взвода номер 2 ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Артем Абаев незамедлительно начали поиски ребенка. Полицейские поехали в школу, где по камерам наблюдения можно было проследить, в каком направлении ушел ребенок. После просмотра записи с камер сотрудники Госавтоинспекции отправились в сторону следования ребенка для установления местонахождения мальчика: было известно, что потерявшийся одет в зеленую куртку и красную шапку.

Полицейские заметили в одном из соседних дворов близь школы на детской площадке ребенка, подходящего под описание. Оказалось, мальчик пошел самостоятельно домой, но отвлекся на игры во дворе и не заметил, что долго отсутствует. Мать Матвея была неподалеку, поэтому ребенка удалось передать женщине незамедлительно. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.