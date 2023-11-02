Происшествия

Жителю Острова дали 4 года тюрьмы за размещение «закладки» в центре города

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков (часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

12 ноября 2022 года мужчина договорился по мобильному телефону о продаже наркотического средства. Получив от покупателя деньги, подсудимый разместил «закладку» в расщелине дерева в центре города, а после сообщил покупателю координаты тайника. Однако оказалось, что покупатель участвует в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», после извлечения «закладки» он выдал ее сотрудникам полиции.

Мужчину признали виновным, при назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее судим, имеет неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений, вновь совершил тяжкое преступление.

Принимая во внимание наличие отягчающего обстоятельства в виде особо опасного рецидива, а также смягчающих обстоятельств в виде полного признания вины, раскаяния в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы исправительной колонии особого режима.