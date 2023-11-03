Происшествия

Мошенники лишили жителя Пустошки более миллиона рублей

Житель Пустошки лишился более миллиона рублей в результате действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные предложили жителю города Пустошки получать дополнительный заработок за счет инвестиций и игры на интернет-бирже. Мужчина заинтересовался этим предложением. Но вместо дивидендов он не досчитался 1 миллиона 385 тысяч рублей.

«Убедившись, что его ввели в заблуждение, потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование», - добавили в ведомстве.