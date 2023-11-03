Происшествия

Нетрезвого водителя Toyota задержали в Себеже

Полицейские остановил нетрезвого водителя Toyota, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 2 ноября у дома по улице Пролетарской в городе Себеже полицейские остановили для проверки автомашину Toyota. Выяснилось, что управлял этой машиной местный житель 1999 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.