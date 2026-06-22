За похищение алкоголя и шести шоколадок задержали жителя Пскова

Росгвардейцы задержали в Пскове местного жителя, подозреваемого в хищении из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл на улице Коммунальной. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

По предварительной информации, мужчина похитил из торгового зала шесть плиток шоколада и алкогольную продукцию.

Подозреваемый был задержан на месте. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.