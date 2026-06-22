Более трех миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

Жителей Псковской области вновь обманули мошенники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, к нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Печор, а также Псковского и Великолукского муниципальных округов по телефонам и в мессенджерах обратились неустановленные лица, которые представлялись правоохранителями, сотрудниками банков и других организаций. Они под предлогом будто бы предотвращения возможных серьезных финансовых потерь настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно перевести сбережения на «безопасные» счета. Кроме того, незнакомцы обещали некоторым доверчивым людям освободить их от уголовной ответственности за оказание помощи неким террористам.

В итоге граждане поддались на эти уловки мошенников и лишились в общей сложности более 3 миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.