Великолучанин может лишиться свободы за стрельбу по гостю, перепутавшему дверь

В суд направили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Великие Луки, совершившего преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что ночью в мае местный житель, находясь дома, услышал стук в дверь и требование наглядно знакомого мужчины, который, как выяснилось позже, перепутал квартиру, выйти к нему и поговорить «по-мужски». Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого разъяренный собственник квартиры взял пневматический пистолет, открыл дверь и несколько раз выстрелил в нарушителя тишины, чем причинил последнему легкий вред здоровью.

Теперь великолучанину грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.