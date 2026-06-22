Мужчину заключили под стражу по подозрению в убийстве жителя Изборска, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Печорский районный суд

Установлено, что в июне в одном из домов деревни Изборск обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, указывающими на насильственный характер смерти. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Суд ходатайство следователя удовлетворил, в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 августа.