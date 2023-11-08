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Следственный комитет организовал проверку сведений об отсутствии горячего водоснабжения в себежской больнице

Следственный комитет организовал проверку размещенных в СМИ сведений об отсутствии горячего водоснабжения в больнице Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СК РФ по Псковской области.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация, в которой сообщается об отсутствии на протяжении длительного времени горячего водоснабжения в медицинском учреждении Себежского района. Отмечается, что сотрудники больницы, обратившие на это внимание надзорных органов, были вынуждены уволиться», – рассказали в следственном комитете.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по данному факту организовали процессуальную проверку, в рамках которой озвученным в публичном пространстве обстоятельствам следствием будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.