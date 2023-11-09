Общество

Марина Гаращенко: Жалоб на бытовые условия в себежской больнице не поступало

Жалоб от пациентов и сотрудников на бытовые условия или условия труда в Себежской районной больнице не поступало. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, комментируя публикации в социальных сетях.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«В 2019 году в терапевтическом корпусе Себежской районной больницы был проведён лишь косметический ремонт. Система водоснабжения не менялась. Сейчас трубы не выдерживают давление воды, что не позволяет нормально эксплуатировать систему горячего водоснабжения. Во всех отделениях Себежской больницы стоят бойлеры, есть горячая и холодная вода. Дополнительно приобретены шесть водонагревателей», - рассказала Марина Гаращенко.

Как напомнили в пресс-службе правительства Псковской области, по поручению президента России Владимира Путина Себежская районная больница вошла в проект реконструкции приграничных территорий. Она будет реконструирована, есть разработанный проект, учитывающий современные санитарные нормы и правила. Ремонтные работы уже начались в этом году и завершатся в 2025 году.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась публикация об отсутствии горячего водоснабжения в Себежской районной больнице, где утверждалось, что сотрудники учреждения здравоохранения обратились по данной ситуации в прокуратуру, после чего якобы последовали увольнение заявителя и массовые увольнения солидарных сотрудников.