Марина Гаращенко: Жалоб на бытовые условия в себежской больнице не поступало

Жалоб от пациентов и сотрудников на бытовые условия или условия труда в Себежской районной больнице не поступало. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, комментируя публикации в социальных сетях.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
Как напомнили в пресс-службе правительства Псковской области, по поручению президента России Владимира Путина Себежская районная больница вошла в проект реконструкции приграничных территорий. Она будет реконструирована, есть разработанный проект, учитывающий современные санитарные нормы и правила. Ремонтные работы уже начались в этом году и завершатся в 2025 году.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась публикация об отсутствии горячего водоснабжения в Себежской районной больнице, где утверждалось, что сотрудники учреждения здравоохранения обратились по данной ситуации в прокуратуру, после чего якобы последовали увольнение заявителя и массовые увольнения солидарных сотрудников.