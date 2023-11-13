Происшествия

Мошенники обогатились сбережениями псковичей на сумму более полутора миллионов рублей

Злоумышленники получили деньги нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Дновского района на общую сумму более полутора миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками банков и под выдуманными предлогами, чтобы якобы предотвратить незаконные попытки доступа к счетам собеседников и оформления кредитов, ввели доверчивых людей в заблуждение. Некоторые пользователи Сети не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операции купли-продажи товара.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.