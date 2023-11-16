Происшествия

Двое бездомных украли оставленный на улице чемодан в Острове

Полиция по горячим следам раскрыла кражу имущества у мужчины в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Острове утром 15 ноября от дома по улице Меркурьева свободным доступом украли принадлежащий горожанину чемодан с вещами, сотовым телефоном и документами. Потерпевший сразу же сообщил о произошедшем в ОМВД России по Островскому району.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. В кратчайшие сроки установлены двое подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались лица без определенного места жительства.

По версии следствия, потерпевший оставил без присмотра на улице свой чемодан и ненадолго отлучился. А когда вернулся – чемодана уже не обнаружил. Позднее выяснилось, что подозреваемые, проходя мимо, обратили внимание на оставленный чемодан и прихватили его с собой, а затем находившиеся в нем вещи поделили между собой.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все похищенное изъято и возвращено полицейскими владельцу. Особую ценность для него представляли лежавшие в чемодане документы. Благодарный мужчина написал на имя начальника ОМВД России по Островскому району письмо, в котором попросил поощрить сотрудников, благодаря слаженным и профессиональным действиям которых удалось так быстро раскрыть данное преступление. Это – старший оперативный дежурный дежурной части ОМВД майор полиции Константин Гуцаев, оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Евгений Лысенко и дознаватель отдела дознания старший лейтенант полиции Евгения Александрова.