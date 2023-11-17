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Мешок с костями нашли в лесу под Псковом

17.11.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Мешок с костями нашли в лесу у деревни Неёлово Псковского района. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее:  «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Шли с подругой по лесу, увидели мешки. Сначала думали, что это мусор, подошли ближе, и в нос ударил запах трупов. Оказалось, что это шкура, кости, мясо животных. И что делать в такой ситуации?» - спросила автор фотографии.

 

В одном из мешков были клыки. В других - останки каких-то травоядных (вроде козы, коровы, барана), уточнила псковичка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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