Происшествия

Мешок с костями нашли в лесу под Псковом

Мешок с костями нашли в лесу у деревни Неёлово Псковского района. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Шли с подругой по лесу, увидели мешки. Сначала думали, что это мусор, подошли ближе, и в нос ударил запах трупов. Оказалось, что это шкура, кости, мясо животных. И что делать в такой ситуации?» - спросила автор фотографии.

В одном из мешков были клыки. В других - останки каких-то травоядных (вроде козы, коровы, барана), уточнила псковичка.