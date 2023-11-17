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Мужчину в Псковской области признали виновным в совершенном 25 лет назад убийстве и освободили от ответственности

44-летнего жителя Кузбасса в Псковской области признали виновным в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ), совершенном 25 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Установлено, что в мае 1997 года обвиняемый вместе со своими знакомыми похитили потерпевшего и вывезли его на автомобиле в лесной массив на территории Островского района Псковской области с целью выяснения отношений по поводу долговых обязательств, где в ходе внезапно возникшего умысла обвиняемый выстрелил из пистолета в затылок мужчине, после чего закопал тело потерпевшего и избавился от орудия преступления.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В рамках принимаемых мер по активизации деятельности, направленной на установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в прошлые годы, в 2022 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя СК России Александром Клаусом, которым даны указания о выполнении по делу определенных следственно-оперативных мероприятий.

Следствию удалось собрать по уголовному делу неопровержимые доказательства, полностью изобличающие мужчину в содеянном. Вину подсудимый признал, в полном объеме компенсировал заявленный дочерью погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей и 100 тысяч рублей в счет возмещения понесенных ею затрат на похороны погибшего и услуги адвоката.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на основании пункта «г» части 1 статьи 78 УК РФ мужчина освобожден от наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.