Происшествия

Безработный вор в Новосокольническом районе лишил трактор карданных валов

Полиция по горячим следам раскрыла кражу автодеталей в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в деревне Минкино с трактора МТЗ-82А похитили два карданных вала и подвесное оборудование. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Подозреваемым в совершении противоправного деяния оказался безработный житель 1988 года рождения. По версии следствия, сельчанин вывез похищенные дорогостоящие детали на автомобиле и уже подготовил их к продаже, но полицейские сумели быстро установить его местонахождение и изъяли краденые детали.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.