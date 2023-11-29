Происшествия

Печорский суд постановил выдворить за пределы России трех кубинцев

Суд в Псковской области постановил принудительно выдворить за пределы Российской Федерации трех граждан Кубы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Ночью 22 ноября пограничный наряд задержал граждан Кубы, которые находились недалеко от деревни Рыжиково Печорского района, в пределах пограничной зоны. Кубинцы были без документов на право нахождения в пограничной зоне (индивидуального пропуска).

В суде граждане Кубы пояснили, что прибыли в РФ, на территорию Печорского района, с целью пересечения государственной границы и убытия в Испанию, но их задержали сотрудники пограничной службы.

Печорский районный суд признал граждан Республики Куба виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 500 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме. До принудительного выдворения иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России (находится в Пскове).