Происшествия

Псковские полицейские выявили 12 иностранцев без права нахождения в РФ

Полицейские в Псковской области установили 12 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-службе УМВД России по Псковской области

Полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую операцию, направленную на выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан, документирование и пресечение деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции.

В ходе проверочных мероприятий удалось выявить 12 иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

По истечении срока действия виз, молодые люди не выехали за пределы России в установленный срок, в связи с чем Псковский городской суд принял решение об их принудительном выдворении с содержанием до исполнения решения в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России.

«Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами условий пребывания на территории страны, своевременного выезда за пределы РФ», - добавили в ведомстве.