Происшествия

Дровосек в Гдове нарубил деревьев на 200 тысяч рублей

Мужчина в Гдовском районе совершил незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для использования древесины в качестве дров для последующей продажи, мужчина незаконно спилил 13 деревьев на землях лесного фонда участкового лесничества, расположенного у деревни Гривы Гдовского района.

В результате умышленных преступных действий, лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 207 тысяч рублей, который превышает 150 тысяч рублей и, в соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ, является особо крупным размером.

Гдовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.