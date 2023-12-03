Происшествия

Более двух килограммов конопли изъяли у садовода в Печорском районе

48-летняя женщина в Печорском районе предстанет перед судом по обвинению в совершении наркопреступления (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Печерянка на своем земельном участке незаконно вырастила восемь растений конопли, после чего собрала их и хранила в надворных постройках на территории своего участка, в том числе в бане, теплице и дровнике.

8 октября наркосодержащие растения обнаружили сотрудники полиции и изъяли из незаконного оборота. Общая масса изъятого наркотического вещества в высушенном состоянии составила более 2000 грамм.

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.