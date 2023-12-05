Происшествия

«Пачка чая и три булочки»: котят с приданным подкинули в медучреждение Пскова

Домашних котят с приданным подкинули в медучреждение Пскова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила зооволонтер и основатель кошачьего приюта «Вторая жизнь» Анна Суворова.

Фото здесь и далее: Анна Суворова

«В медицинское учреждение нашего города подкинули домашних, маленьких, хорошеньких котят. Котята подкинуты с приданым:

записка с именами и пожеланиями», - написала женщина.

Также в пакете находилась пачка чая, три булочки и шесть паучей корма.

Зооволонтер забрала котят к себе, отметив, что на их содержание требуется помощь.