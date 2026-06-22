Локомотив сбил грузовик в Псковской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, на переезде 288 км перегона Череха – Черская водитель грузового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом.

В результате произошли сход колесных пар и возгорание секции тепловоза.

На месте происшествия работает Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев.

В настоящее время возгорание локализовано. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.