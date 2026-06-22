 
Происшествия

Локомотив сбил грузовик в Псковской области

0

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, на переезде 288 км перегона Череха – Черская водитель грузового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом.

В результате произошли сход колесных пар и возгорание секции тепловоза.

На месте происшествия работает Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев.

В настоящее время возгорание локализовано. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026