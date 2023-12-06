Происшествия

Похитителя лестниц в Острове отправили на 300 часов обязательных работ

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за кражи с незаконным проникновением в помещение (часть 1 статьи 158, пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период времени с 20.00 4 августа до 9.30 5 августа подсудимый, находясь возле дома №24 в переулке Матвея Егорова в Острове, снял незапертый навесной замок с входной двери сарая и зашел внутрь, откуда похитил алюминиевую лестницу и стиральную машину, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 7000 рублей.

Он же в период времени с 11.00 11 августа до 17.30 13 августа, находясь возле дома №18А в переулке Матвея Егорова, перелез через забор на указанную территорию, откуда украл лестницу для бассейна, фильтр-насоса для бассейна, удлинитель, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 880 рублей

Подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным и на основании части 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.