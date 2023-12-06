Происшествия

За неуплату алиментов жительницу Гдова отправят на принудительные работы

Неоднократно судимую жительницу Гдовского района признали виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил что женщина, лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, находящейся под опекой у бабушки.

С момента лишения родительских прав, подсудимая обязана выплачивать алименты на содержание ребенка в размере 3000 рублей ежемесячно. А в настоящий момент выплачиваемые алименты с учетом индексации должны составлять 8000-10 000 рублей. За систематическую неуплату нарушительницу привлекли к административной ответственности, но она продолжила уклоняться от назначенных обязательств. Общий долг на настоящий момент превышает сумму в 300 000 рублей.

Женщина свою вину признала полностью. Суд назначил её наказание в виде принудительных работ на срок 5 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка ежемесячно.