Происшествия

Мусорный контейнер горел на улице Малясова в Пскове

Пластиковый контейнер горел на улице Малясова в Пскове 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 20:49. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 12:12 стало известно о пожаре на улице Карла Маркса в Усвятах. В жилом доме в комнате огонь повредил потолочное перекрытие. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти от распространения огня смогли жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

А в 17:01 в МЧС сообщили в пожаре на улице Шиповаловке в деревне Троица Великолукского района. Сгорела хозяйственная постройка, причина, предположительно, - аварийный режим работы электрооборудования в помывочном помещении. От огня спасли хозпостройку.

В 23:17 в ведомство сообщили о возгорании в деревне Артемово Невельского района. Огонь повредил хозяйственную постройку. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание внутри хозяйственной постройки.

10 декабря в 2:56 стало известно о пожаре в деревне Могилево Порховского района. Сгорело неэксплуатируемое строение. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 18:27 10 декабря в МЧС сообщили о возгорании в деревне Спицино Гдовского района. В хозяйственной постройке сгорела кровля, причина устанавливается.